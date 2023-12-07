Medya ve Sosyal Medya günümüzde izlenme rekorları kırıyor.

Bendenizin de “X”, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hesaplarım var.

TikTok paylaşımımda Erdoğan, televizyonlara çıkıp şunları söyle dedim:

-“2018-2023 döneminde cumhurbaşkanı olarak faiz sebep enflasyon netice dedim faizi yüzde 8,5’e düşürdüm. Buna inandım, sizleri de inandırdım. Bekledim ki enflasyon düşsün. Ama sonuçta hüsrana uğradım. Ben kendimi ekonomist sanıyordum, değilmişim.”

Ve sözlerimi şöyle tamamladım:

- Bu millete özür borçlusun Erdoğan…

Bu paylaşımımı 24 saatte yaklaşık 500 bin kişi izledi.

Dün sabah değerli ekonomi yazarı Alaattin Aktaş kardeşimin “Ekonomim” yazısı okudum ve baktım ki benin söylemim ile paralellik gösteriyor.

Aktaş’tan izin alarak “Ekonomim” gazetesindeki yazısını sizlere özetliyorum:

“Türkiye ekonomisi için dönüm noktası sayılabilecek tarihlerden biri de Eylül 2021’dir. ‘Nas’ gerekçesiyle faizi indirmeye başladığımız tarih...

Bu çerçevede fiyatların tırmanmasına yol açacak ve hayat pahalılığının görülmedik boyuta ulaşmasına zemin hazırlayacak kararı aldığımız tarih...

İşte Eylül 2021’den bir ay öncesini, Ağustos 2021’i Milat kabul ederek önceki 27 ayla sonraki 27 ayı bu kez üç gösterge üstünden karşılaştırmak istiyorum.

Üç temel gösterge; dolar kuru ile benzin ve motorin fiyatı.

Önce 27’şer aylık dönemlerdeki genel fiyat artışına ilişkin verilere bakalım.

-Ağustos 2021’den önceki 27 ayda, yani Milattan Önceki (MÖ) 27 ayda tüketici fiyat artışı yüzde 36 artış olmuştu.

-Ağustos 2021’den sonraki 27 ayda, yani Milattan Sonraki (MS) tüketici fiyat artışı ise tam yüzde 221 oldu.

Fiyat artışında 36’dan 221’e... Müthiş bir tırmanış ve başarı hikâyesi!

Eğer faizi indirerek dövizin fırlamasına yol açmasaydık MÖ dönemindeki 27 ay gibi artsaydı 2023 kasım ayı ortalamasında;

-Bir dolar 11.89 liraydı. Hadi yuvarlayalım, 12 liraydı.

-Dolar 2023 kasım ayı ortalamasında ne oldu? 28.59 lira.

MÖ yüzde 40 artan dolar, MS tam yüzde 237 artış gösterdi.

36 nere, 237 nere?

Niye böyle olduğunu biliyoruz. (Faiz sebep, enflasyon sonuç ile Merkez Bankası faizinin yüzde 8,5’e indirilmesi- OU)

Peki bunun maliyeti ne, daha da önemlisi bu maliyeti kim ödedi ve ödemeye devam ediyor?

Ya benzin ve motorin?

Öncelikle şunu söyleyelim; eğer döviz kurunda MS ve MÖ gibi yüzde 36 artışta kalabilseydik, kasım ayı ortalamasında araçlarımızın deposunu doldururken;

-Bir litre benzine 35 değil 13 lira,

-Bir litre motorine 38 değil 15 lira ödeyecektik.”

Aktaş’ın bu tablosu benim TikTok’tan yaptığım, “Bu millete özür borçlusun Erdoğan” çağrımın ispatı da oldu.

Bravo sevgili kardeşim Aktaş…

Sen ekonomi yazarısın ve “ekonomistim” diyen Erdoğan’a ekonomi bilginle işte böyle ders verirsin…