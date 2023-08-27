Bu milletin yüreğinden Atatürk sevgisini silemezsiniz

Kocatepe Atatürk Anıtı üzerindeki yazının silinen yerlerini yeniden boyayan çift gündem oldu.

Bu milletin yüreğinden Atatürk sevgisini silemezsiniz

1953 yılında yapılan Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Bin 874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile işgalci Yunan ordusu bozguna uğratıldı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin en önemli izlerinden biri de Kocatepe Atatürk Anıtı.

Atatürk 6 Kasım 1937'deki Afyonkarahisar ziyaretinde incelediği bu eser için "Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt" ifadesini kullanmıştı.

22 Ağustos'ta medyada düşen bir görüntü ise halkın Atatürk sevgisinin üzerine hiçbir şeyin geçemeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Anıtın üzerindeki yazıların bazı bölümleri silinmiş, boyaları akmıştı. Yaşlı bir çift ise ellerine aldıkları boya ile tüm yazıyı yenilediler.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Son Haberler
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi. Resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi. Resmen açıklandı
Arda Turan'ı kahreden haber Spor
Arda Turan'ı kahreden haber
Emeklinin çilesi bu cümlede saklı: 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun Ekonomi
Emeklinin çilesi bu cümlede saklı: 1 kilo alacağına yarım kilo alıyorsun
Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu Spor
Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu
Al Pacino müzik klibinde oynayacak Magazin
Al Pacino müzik klibinde oynayacak
Babası oğluna hiç beklemediği bir anda sürpriz yapınca ortaya bu görüntüler çıktı Güncel
Babası oğluna hiç beklemediği bir anda sürpriz yapınca ortaya bu görüntüler çıktı
Naci Görür'den canlı fay uyarısı: Alarm veriyoruz Güncel
Naci Görür'den canlı fay uyarısı: Alarm veriyoruz