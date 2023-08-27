Bu milletin yüreğinden Atatürk sevgisini silemezsiniz

1953 yılında yapılan Kocatepe Atatürk Anıtı ve Kitabesi, Bin 874 rakımlı Kocatepe'de bulunuyor.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile işgalci Yunan ordusu bozguna uğratıldı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin en önemli izlerinden biri de Kocatepe Atatürk Anıtı.

Atatürk 6 Kasım 1937'deki Afyonkarahisar ziyaretinde incelediği bu eser için "Büyük utkuyu en iyi anlatan anıt" ifadesini kullanmıştı.

22 Ağustos'ta medyada düşen bir görüntü ise halkın Atatürk sevgisinin üzerine hiçbir şeyin geçemeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Anıtın üzerindeki yazıların bazı bölümleri silinmiş, boyaları akmıştı. Yaşlı bir çift ise ellerine aldıkları boya ile tüm yazıyı yenilediler.