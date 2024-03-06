Bu nasıl eğitimci. Okul müdürü hem öğrenciyi hem babasını dövdü

İstanbul Büyükçekmece'de, Batıköy Memurdan Armağan İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan deprem tatbikatı sırasında öğrencilerin konuşmasına sinirlenen okul müdürü E.G., iddiaya göre çocukları darbetti.

Öğrencilerden 14 yaşındaki S.U, babasını okulu çağırdı. Okula gelen veli Hakan U. ile okul müdürü E.G. arasında kavga çıktı.

MÜDÜR VELİYİ SALDIRDI

Kavgada, iki öğretmen tarafından tutulduğunu iddia edilen Hakan U'nun, müdür E.G. tarafından saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Olay sonrası darbedildiklerin iddia eden 4 çocuk ile veli Hakan U., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kavgada hafif yaralandığı öğrenilen okul müdürü E.G. ise polis tarafından gözaltına alındı.

KABA KUVVET UYGULUYORMUŞ

Veli Hakan U, gazetecilere yaptığı açıklamada, tartışma sırasında okul müdürünün çocuğuna küfür ve hakaret etmeye devam ettiğini ileri sürerek, bu duruma okul aile birliği üyelerinin de şahit olduğunu söyledi.

Hakan U, müdürün psikolojik sorunlarının bulunduğunu savunarak, "O makamı hak edecek biri değil kendisi. Okulda kaba kuvvet ile iş yöneten bir öğretmenmiş zaten." dedi.