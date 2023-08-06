Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Microsoft Edge Dev ve Canary kanallarında test edilen yeni özellik, “Geçmiş için sitenin ekran görüntülerini kaydet” olarak adlandırıldı.

Ekran görüntüleri, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan siteleri tekrar ziyaret etmelerine olanak tanıyacak.

Kullanıcının istemesi durumunda tarama geçmişine bakıldığında sayfanın üzerine gelerek ön izlemesi görülecek.

Edge için bu özellik kullanıcılara tarayıcı geçmişinde gezinmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ancak isimlendirmesi ve açıklaması bazı gizlilik endişelerine neden olmuş durumda. Kullanıcının ziyaret ettiği her sayfanın ekran görüntüsünün alınması, gizlilik konusunda sorunlar yaratabilir.