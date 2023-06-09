Bu robot hem terliyor hem titriyor hem de nefes alıyor. Artık insandan farkları yok

'ANDI' isimli robotun, aşırı sıcaklıklarda insan vücudunda olduğu gibi terlediği, soğukta titrediği ve nefes aldığı ortaya çıktı.

Bu robot hem terliyor hem titriyor hem de nefes alıyor. Artık insandan farkları yok

Bilim insanları, farklı sıcaklıklarla başa çıkıp uyum sağlamak üzere tasarlanmış "nefes alan, terleyen, titreyen" ilk robotu inşa etti.

ANDI adı verilen bu robot insanlar gibi boncuk boncuk ter damlatan gözeneklerden oluşan, 35 ayrı ayrı kontrol edilen yüzeye sahip olarak tanımlandı.

ABD'li Thermetrics firması tarafından yapılan açıklamaya göre Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacıların kullanımı için tasarlanan robot, aşırı sıcaklıkların insanın vücut sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla üretildiği duyuruldu.

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Independent Türkçe'nin haberine göre çalışması aşırı sıcakların insanlar üzerindeki etkilerini tespit edip ölçmeyi hedefleyen, ASU araştırma projesinin baş araştırmacısı Konrad Rykaczewski, "ANDI terliyor, ısı üretiyor, titriyor, yürüyor ve nefes alıyor" dedi.

Aşırı sıcaklarla ilgili pek çok harika çalışma olsa da pek çok eksik de var. Isının insan vücudunu nasıl etkilediğine dair çok iyi bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz, böylece bunu ele alacak şeyleri niceliksel olarak tasarlayabiliriz.

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Araştırmacılar tarafından inşa edilen 10 terleyen robottan bazıları hâlihazırda giyim şirketleri tarafından kıyafet testlerinde kullanılıyor ancak ASU'nun Android’i açık havada kullanılabilen tek robot olarak tanımlandı.

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Sonuçlar, sıcak çarpması ve sıcağa bağlı ölümlerden korunmak için serinletici giysiler ve teknolojiler gibi girişimlerin tasarlanmasında kullanılacak.

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