Sohbet robotunun Türkiye fiyatı belli oldu

Sohbet robotu uygulaması olan ChatGPT Plus'ın Türkiye fiyatı, iOS uygulamasının ülkemizde yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Sohbet robotunun Türkiye fiyatı belli oldu

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu, birçok soruya doğal yanıt vermesi ile biliniyor.

ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı ve daha fazla ülkede yayınladı.

ChatGPT iOS, dün itibarıyla birçok ülkede daha kullanıma sunuldu. Listede Türkiye de vardı.

CHATGPT PLUS TÜRKİYE FİYATI

ChatGPT Plus'ın Türkiye fiyatı, iOS uygulamasının ülkemizde yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı.

ChatGPT Plus bugüne kadar tüm dünyada aylık 20 dolar olarak ücretlendirilirken, ülkemizdeki fiyatı ise aylık 499 TL olarak açıklandı.

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