Instagram'a sohbet robotu geliyor

Editör: Ersoy ÖZDEM

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram her geçen gün kullanıcı deneyimini artırmak için güncellemeler yapmaya devam ediyor.

Bazı yazılımlarda ve web sitelerinde kullanılan özelliğin Instagram'a gelmesi ile birlikte kullanıcıların sorduğu sorular cevaplanacak.

Teknoloji analisti Alessandro Paluzzi sosyal medya hesabından paylaştığı bir ekran görüntüsüyle sohbet robotunun 30 farklı versiyonu olacak ve kullanıcılar, sohbete başlamadan önce bunlar arasından bir seçim yapacak. Ancak bu versiyonlar arasında ne fark olduğu açıklanmıyor.

Instagram’dan sohbet robotu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak yakın zamanda bir duyuru ile tanıtmaları bekleniyor. Zira sohbet robotunun tam olarak hangi özelliklere sahip olacağı, hangi dilleri destekleyeceği ve kullanacağı dil modeli açıklanmadı.