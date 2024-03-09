Bu seçimde de sahte videolar piyasa sürüldü . Zafer Şahin Sancaktepe dedi Yenikapı çıktı

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin'in iddialarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Murat Ongun tarafından yanıt geldi.

Şahin, eski AKP'li İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde açıldığı öne sürdüğü Çekmeköy - Sancaktepe metro hattının temelinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu zamanında atıldığını iddia etmişti. Ongun, Şahin'in bu iddialarına yanıtında, Çekmeköy - Sancaktepe metro hattının temelinin İmamoğlu döneminde atıldığını ve Şahin'in iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Murat Ongun, Zafer Şahin’in sosyal medya hesabından paylaştığı videonun, yapımına 1992 yılının Eylül ayında başlanan ve 16 Eylül 2000 tarihinde hizmete giren Yenikapı – Hacıosman metro hattına ait olduğunu söyledi.

“KEŞKE SORSAYDINIZ!”

Murat Ongun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Zafer Şahin İstanbul’u bilmediği için trol montajını yutmuş.

Keşke sorsaydınız!

Şantiye diye paylaştığınız görüntü Yenikapı Hacıosman Metrosu’na ait. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli Metrosu’nun ise temel atması yok sadece A4 kâğıda atılan imza var.

Bu metro İmamoğlu döneminde başladı.”