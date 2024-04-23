Bu şehirde plastik tabak, çatal ve bıçak yasaklandı

Hong Kong yönetimi bu yasakla özellikle plastik ve strafor tüketiminde görülen yüksek miktarları azaltmayı hedefliyor. Ancak, paket servislerde kullanılan plastik gıda kapları ve bardaklar şimdilik yasağın dışında tutuldu.

Yasağın gelecek yıl uygulanacak ikinci aşamasında ise, paket servis dâhil olmak üzere tüm tek kullanımlık plastik ürünler kapsama alınacak. Restoranlar, geçiş sürecinde altı ay süreyle yeni düzenlemeye uyum sağlamak için zaman kazandı.

Çevre olaylarıyla gündeme gelen Greenpeace ise, plastik çatal bıçak takımlarının Hong Kong’da ikinci en büyük plastik atık kaynağı olduğunu ve birçok işletmenin ambalajlarını iyileştirmek yerine alternatif plastiklere yöneldiğini açıkladı.

Hong Kong, 1 Ağustos’tan itibaren evler, restoranlar ve işletmeler için çöp atma ücreti uygulamasını başlatmayı planlıyor. Ancak, bu uygulamanın lojistik sorunları henüz çözülmedi. Bu yeni yasaklar ve düzenlemeler, Hong Kong’un sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesinde kritik bir rol oynayacak.