Bu sendromu herkes yaşıyor ama çok kişi bilmiyor

ZİGARNİK SENDROMU NEDİR?

Tamamlanmamış işlerin zihnimizde daha çok yer ettiğini söyleyen bir psikolojik kavram olan Zigarnik Sendromu, günümüzde pek çok insanın yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İşte ayrıntılar...

Peki, Zigarnik Sendromu nedir, nasıl ortaya çıktı ve nasıl üstesinden gelinir? İşte bu soruların yanıtları…

Zigarnik Sendromu, Rus psikolog ve psikiyatr Bluma Zigarnik tarafından 1920’li yıllarda bir restoranda yapılan bir gözlem sonucu bulunan bir kavram.

UNUTMAYAN GARSON

Zigarnik, gittiği restoranda siparişleri not almadan hatırlayan garsonun, siparişleri tamamladıktan sonra unuttuğunu fark eder. Bu durumdan ilham alan Zigarnik, yaptığı deneylerde, tamamlanmamış işlerin tamamlanmış işlere göre daha kolay hatırlandığını ve zihinde daha çok yer tuttuğunu ortaya koyar.

NASIL OLUYOR?

Zigarnik Sendromu, günlük hayatımızda pek çok alanda karşımıza çıkabilir. Örneğin, yarım kalan bir kitap, bitirilmeyen bir proje, sonuçlanmayan bir ilişki, izlenmeyen bir dizi, ertelenen bir iş, hep zihnimizi meşgul eder ve bizi rahatsız eder. Bu durum, stres, kaygı, suçluluk, öfke, pişmanlık gibi olumsuz duygulara yol açabilir. Ayrıca, zihnimizde yer kaplayan yarım kalmış işler, yeni işlere odaklanmamızı ve verimli çalışmamızı da engelleyebilir.

NASIL KURTULUNUR?

Zigarnik Sendromu’ndan kurtulmanın yolu ise aslında basittir: Tamamlamak. Yarım kalan işleri tamamlamak, zihnimizi rahatlatır, başarı duygusu verir ve yeni işlere yer açar. Bunun için, yapılacak işleri öncelik sırasına göre planlamak, işe başladıktan sonra ara vermemek, işi bitirmeden başka bir işe geçmemek, işi bitirdikten sonra kendimizi ödüllendirmek gibi yöntemler kullanılabilir.

Zigarnik Sendromu, günümüzde pek çok insanın farkında olmadan yaşadığı bir sorundur. Bu sorunu aşmak için, yarım kalan işleri tamamlamak ve zihnimizi boşaltmak gerekmektedir. Böylece, hem daha mutlu hem de daha verimli bir hayat sürmek mümkün olacaktır.