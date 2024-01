Kırmızı et tüketirken ilaç kullanılır mı

Kırmızı et, sağlıklı bir beslenmenin önemli bir parçasıdır. Uzmanlar, özellikle ilaç kullananların kırmızı et tüketirken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Uzmanlar, kırmızı et tüketiminin ilaçlarla etkileşime girebileceğini ve iç kanama riskini artırabileceğinin altını çiziyor ve şunlara dikkat çekiyor:

“Vücudumuza giren her madde, karaciğerde özel enzimler tarafından parçalanır. Bu enzimlerin aktivitesi ve miktarı, vücuda giren maddelerin etkisiyle değişebilir. Bu da ilaçların kandaki seviyelerini etkiler. Örneğin, greyfurt suyu içtiğinizde, ilaçların kandaki seviyesi artabilir. Bu da ilaçların yan etkilerini artırabilir. Bu nedenle, kan sulandırıcı, tansiyon ve antibiyotik gibi ilaçlar kullananların, kırmızı et tüketimine dikkat etmesi gerekir”

Uzmanlar, kırmızı et tüketiminde pişirme yönteminin de önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuşuyor:

“Eti çok fazla kızartırsanız, üzerinde kömürleşmeler oluşur. Bu kömürleşmeler, karaciğerdeki enzimleri uyarır ve ilaçların kandaki seviyelerini değiştirir. Ayrıca, bu kömürleşmeler, vücudumuza zararlı maddeler de taşır. Bu maddeler, kolon kanseri gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden, eti yağda kızartmak yerine, buğulama gibi daha sağlıklı yöntemlerle pişirmek daha iyidir,

Kırmızı etin aşırı tüketimi, vücutta yağ birikimine, kolesterol yükselmesine, damar sertliğine ve kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle, kırmızı et tüketimini, haftada 2-3 kez ve 100-150 gram olacak şekilde sınırlamak gerekir. Ayrıca, kırmızı et tüketirken, sebze, meyve, tahıl, kurubaklagil gibi diğer besin gruplarını da ihmal etmemek gerekir. Özellikle ilaç kullananların, kırmızı et tüketiminde doktorlarına danışmaları ve ilaçlarını düzenli kullanmaları önemlidir”