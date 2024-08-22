Bu Suriyeliye dur diyecek yok mu? İzni olmadan mikrop dolu ortamda peynir ve salça yapıp satıyor

Selin Turşak
Bu Suriyeliye dur diyecek yok mu? İzni olmadan mikrop dolu ortamda peynir ve salça yapıp satıyor

Sosyal medyada bir Suriyelinin hiç de hijyenik olmayan iki ayrı ortamda salça ve peynir ürettiği anlar paylaşıldı. Söz konusu videoların altına vatandaşlar "Kim bilir bize neler neler yedirdiler, yazıklar olsun. Türk yapsaydı canına okumuşlardı" yazdı.

Vatandaşlar, izinsiz gıda üretimi yapan bir Suriyeliye yönelik tepkilerini sosyal medyada dile getirmeye başladı. Sosyal medya ve yerel basında yankı bulan tepkilerde, "Bu Suriyeliye dur diyecek yok mu?" sorusu gündeme taşındı. İddialara göre, adı açıklanmayan Suriyeli bir şahıs, hijyenik olmayan, mikrop dolu bir ortamda peynir ve salça gibi gıda ürünleri üreterek piyasaya sürdü. Bu durum, özellikle sağlık açısından büyük bir risk oluşturdu.

BUNU BİR TÜRK YAPSAYDI...

Vatandaşlar, yetkililerin bu gibi durumlara karşı daha etkin bir denetim uygulaması gerektiğini savundu. "Eğer bu gıda üretimini bir Türk vatandaşı yapsaydı, yetkililer hemen devreye girer ve gereken cezayı verirdi. Ancak söz konusu bir Suriyeli olduğunda, aynı hassasiyet gösterilmiyor" şeklinde tepkilerini dile getirenler, bu durumun toplumda adalet duygusunu zedelediğini belirtti.

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ACİL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİYOR

Bazı vatandaşlar, bu tür izinsiz ve sağlıksız üretim faaliyetlerinin, halk sağlığını tehlikeye attığına dikkat çekerek, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililerden ise bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak tepkilerin giderek büyüdüğü ve bu tür olayların toplumda infial yarattığı bir gerçek. Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu tür denetimlerin, Suriyeli ya da Türk fark etmeksizin herkese eşit şekilde uygulanması gerektiği yönündeki talepler her geçen gün arttı.

PİYASADAN TOPLATILMASI GEREK

Uzmanlar, bu tür sağlıksız koşullarda üretilen gıda ürünlerinin, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için büyük risk taşıyan bu ürünlerin piyasadan toplatılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, bu tür üretim faaliyetlerine karışanların da yasal olarak cezalandırılması ve gıda üretim izinlerinin sıkı bir denetimden geçirilmesi gerektiği savunuluyor.

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