İlaçlara bugünden itibaren yüzde 25 zam geldi. Bu daha bir şey değil yılbaşından sonra daha büyüğü gelecek

Resmi Gazete’de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru güncellendi.
İlaç fiyatlarına bugünden itibaren zam geleceği belirtildi. İlaçlara gelen yüzde 25'lik zam kararı yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayınlanan ilaç kararıyla, güncel bir Euro değeri yüzde 25 arttırdı. Artık fiyat 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel euro değeri daha önce ise 14 lira olarak uygulanmaktaydı.
Söz konusu kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi.
Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruşa oldu.
Söz konusu kararın 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmişti.
Bu karar sonra akıllara siyasilerin “verin yetkiyi görün etkiyi” sözü geldi.
Sektör kaynakları tarafında ise yılbaşından sonra ise daha büyük bir zam geleceği düşünülüyor.