İlaçlara bugünden itibaren yüzde 25 zam geldi. Bu daha bir şey değil yılbaşından sonra daha büyüğü gelecek

Resmi Gazete'de ilaç fiyatlandırmasındaki euro kurunun güncellendiği duyuruldu. Daha önce 14 lira olarak uygulanan güncel euro değeri bugünden itibaren yüzde 25 zamlandı.