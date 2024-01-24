Flaş… Flaş… Dünya ilaç devinden Türkiye kararı. Koah epilepsi alzheimer migren ve göz hastalıkları ilaçlarını kullananlara kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Dünya ilaç devinden Türkiye kararı. Koah epilepsi alzheimer migren ve göz hastalıkları ilaçlarını kullananlara kötü haber
İsviçre merkezli Novartis firması, Türkiye'de 14 önemli ilacın satışını durdurduğunu açıkladı. Bu ilaçların koah, epilepsi, alzheimer, migren ve göz hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı bildirildi.

Novartis firması, 14 önemli ilacın satışını Aralık 2023'te sonlandırdığını duyurdu. Bu kararın Türkiye'nin ilaç teminindeki zorlukları artıran kur artışları ve tedarik sorunları gibi nedenlerden kaynaklandığı bildirildi.

İLAÇLARIN STOKLARI TÜKENDİ

Novartis firması, yaptığı açıklamada, "Stoklarımızın bitmiş olması sebebiyle, söz konusu ürünlerin istekleri 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren karşılanamayacaktır" dedi.

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SATIŞI DURDURULAN İLAÇLARIN BAZILARININ TÜRKİYE'DE EŞDEĞERİ YOK

Satışı durdurulan ilaçlar, koah, göz tansiyonu, alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları gibi kritik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar. Bu ilaçlardan bazılarının Türkiye'de başka bir alternatifi bulunmuyor.

NOVARTİS'TEN AÇIKLAMA: ÜRÜNLERİMİZİN BAZI FORMLARINI PAZARA SÜNEMEDİK

Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, konuyla ilgili olarak, "Ülkemizdeki fiyatlarımız nedeniyle uzun zamandır ciddi problemler çekmekteyiz. Mevcut ekonomik koşullar ve kur farkları sebebiyle ürünlerimizin bazı formlarını pazara süremedik" şeklinde konuştu.

Bu karar, Türkiye'de ilaç teminiyle ilgili yaşanan problemleri daha da büyüterek, özellikle kritik hastalıklara yönelik tedavi alan hastaların mağdur olmasına yol açabileceği ifade edildi.

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