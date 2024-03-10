Bu ülke 1 gün boyunca 'ölü ülke' olacak. Kötü ruhları böyle kandırıyorlarmış. Tek 1 uçak bile uçmayacak

Endonezya'nın Bali Adası’nda yaşayan Hindular ‘Nyepi Günü’nde yani 'Sessizlik Günü'nde adayı tamamen sessizliğe büründürecek. Bu nedenle Bali Adası'nda bulunan Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı’nın 24 saat boyunca kapalı kalacağı belirtildi. Hava yolu ulaşımının önemli rol oynadığı Endonezya'da turistik özellikleriyle öne çıkan adadaki havalimanının kapatılması en az 448 uçuşu etkileyecek.

SADECE ACİL DURUMLARDA İZİN OLACAK

11 Mart Pazartesi günü, Endonezya’nın turistik adalarından birisi olarak bilinen Bali’de ‘Sessizlik Günü’ kutlanacak ve adada hayat bir günlüğüne duracağı belirtildi. Adada yaşayan binlerce kişinin evinden çıkmadığı, ışık yakmadığı günde yollar, havalimanları ve limanlar da 24 saat boyunca acil durumlar dışında kapalı olacak. Yani Bali 1 günlüğüne dünyanın geri kalanıyla bağlarını koparmış olacak.

İnternet erişiminin de kısıtlı hale getirileceği gün kapsamında ada genelinde itfaiye, polis ve cankurtaran hizmetleri dışındaki tüm kamu hizmetleri de duracak. Ada genelinde sessizliğin devam etmesinden sorumlu olan ‘pecalang’ isimli görevliler, Sessizlik Günü'nün tam anlamıyla ‘kutlanabilmesi’ için sokaklarda devriye yapacak.

Adadaki Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı da kutlamalar kapsamında 1 gün boyunca acil durumlar dışında kapalı kalacak ve olumsuz durumlara anında müdahale edilebilmesi için sadece kritik görevlere sahip 70 çalışanıyla hizmet yapacak. Havaalanı yönetimi, Hindu ritüeline saygı duyulmasını sağlamak için güvenlik güçleri de dahil olmak üzere tüm paydaşlarla ortak hareket edecek. Ngurah Rai Uluslararası Havaalanı Genel Müdürü Handy Heryudhitiawan, Endonezya Haber Ajansı Antara'ya yaptığı açıklamada "Nyepi kutlamaları sırasında, 11 Mart yerel saatle sabah 06.00'dan 12 Mart sabah 06.00'ya kadar havalimanının operasyonları durdurulacak. Önceki yıllarda olduğu gibi Nyepi sırasında da havalimanının operasyonlarını hep durdurduk. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Tesislerdeki trafiğimizi bir günlüğüne durdurmak ve dinlenme fırsatına sahip olmak bizim için bir lütuf" ifadelerini kullandı.

KÖTÜ RUHLARI BÖYLE 'KANDIRIYORLAR'

'Sessizlik Günü' kutlamaları için bazı önlemler 10 Mart günü öğleden sonra başlayacak. Ada genelindeki tüm kısıtlamalar hayata geçecek ve kutlamalar resmi olarak başlayacak.

Bali takvimine göre kutlandığı gün her yıl değişen Sessizlik Günü'yle ilgili kutlamalar, günler öncesinden başlıyor. Nyepi’den önce geleneksel çalgılarla sokaklarda kutlamalar yapan Hindular, beyaz elbiselerle ve tapınaklarda gerçekleştirilen ibadetlerle sonuçlanan geçit törenlerine katılıyor. Törenlerde çeşitli totemler ve kuklalar da taşınıyor.

Sessizlik Günü'nün kötü düşüncelerden arınmak ve meditasyon yapmak için bir fırsat olduğuna inanan Hindular, dini takvimlerine göre yeni yılın başlangıcından hemen önce sağlanan 24 saatlik sessizlik sırasında iblisleri ve kötü ruhları adada kimsenin yaşamadığına inandırmaya ve onların farklı yerlere gitmesini sağlamaya çalışıyor.