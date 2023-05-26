Bu uygulama üzerinden telefonların dinlendiği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanı ifşa etti

Siber güvenlik uzmanı çokca kullanılan bir uygulama üzerinden telefonların dinlendiğini öne sürdü.

Bu uygulama üzerinden telefonların dinlendiği ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanı ifşa etti

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, telefona indirilen bazı uygulamalar aracılığıyla telefon konuşmalarının dinleniyor.

Bir siber güvenlik uzmanı tarafından bir uygulama üzerinden telefonların dinlendiği ifşa edildi.

Lukas Stefanko adlı bir siber güvenlik uzmanının yaptığı açıklamaya göre iRecorder Screen Recorder adlı ekran kayıt uygulaması, her 15 dakikada bir kez ortam sesini kaydediyor.

Kaydettiği ses kayıtlarını şifreleyerek harici bir sunucuya yükleyen uygulama, binlerce kullanıcısının özel bilgilerini sessizce topluyor.

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SKANDALIN ORTAYA ÇIKMASININ ARDINDAN GOOGLE PLAYDAN KALDIRILDI

iRecorder Screen Recorder adlı Android uygulaması, Eylül 2021 tarihinde kullanıcı deneyimine sunulmaya başlamıştı. Uygulama Ağustos 2022 tarihinde aldığı bir güncelleme sonrasında kullanıcı verilerini kaydetmeye başladı.

Google Play Store’un kötü niyetli uygulamayı hızlıca yayından kaldırmasıyla birlikte tehlikenin farkında olmayan yeni kullanıcıların yapabileceği indirmelerin önüne geçildi.

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