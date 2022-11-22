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Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu

Emekli maaşıyla geçinemeyen bir vatandaş ile harçlığı ile kantinden karnını doyuramayan çocuğun isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Aldığı 4 bin 800 TL'nin 4 bin TL'sini kiraya verdiğini söyleyen vatandaş "Karımın yüzüne bakamıyorum" dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:59
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Bu vatandaşın Suriyeliler kadar değeri yok mu. Emekli vatandaştan kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu. Öğrenci ise tost alabilmek için iki gün para biriktiriyor 

Emeklinin kurşun gibi sözlerle geçim isyanı. Siz de hiç vicdan yok mu
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Sokak röportajları halkın sesi olmaya devam ediyor. Sokak röportajında muhabirin uzattığı mikrofona  emekliyim diyerek söze başlayan bir kişi "4 bin 800 TL maaş alıyorum. 4000 TL'sini ev kirası veriyorum. Şu an intihar etmeyi düşünüyorum.  Eşimi sevmesem Allah kahretsin intihar edeceğim ya. Eşimi seviyorum. Ya bu mu adalet? Bu mu dünya? Bu mu gerçek? Bu mu hakikat? Bu mu din? Bu mu İslamiyet?" diyerek içine düştüğü çıkmaz durumu kelimelere döktü.

"KARIMIN KARŞISINDA UTANIYORUM"

Aynı emekli "Elektrik aldı gitti, su aldı gitti. Karımın karşısında itim diyemiyorum ya. Haklı kadın. Ya sen bana 4 bin 800 TL emekli maaşı veriyorsun. 4 bin TL ev sahibi alıyor. Çıksam 50 tane avukat üstümde. Şu an telefonumu açayım 4-5 tane avukat var. Benim ne yapmam lazım ya. Ben TIR şoförüydüm. Yaşın doldu diye ehliyetimi aldılar. 100 puanda ehliyetimi aldılar. Çalışamıyorum" dedi.

"NE YAPACAĞIM ARKADAŞ"

Yaşadıklarına isyan emekli "Oraya gidiyorum yaşlısın, buraya gidiyorum yaşlısın. Ya ne yapayım. Soygun bilmem. Hırsızlık bilmem. Eroin bilmem. Esrar bilmem.  Bi şey bilmem. Hiç bir ticaret yapamıyorum. Ya ne yapacağım. Teneke toplayacağım kimse izin vermiyor. Arabam yok teneke toplamaya. Ne yapacağım arkadaş. Bana bir şey söylesin birisi ya. Benim gibi milyonlarca insan var ya" diyerek en rahat edeceği emeklilik döneminde Türkiye gerçeklerini bu sözlerle dile getirdi.

İLKOKUL ÇOCUĞUNUN İSYANI

Anne ve babasının günlük 10 TL harçlık verdiğini söyleyen bir ilkokul öğrencisi "Kantinde döner ayran 15 TL, her şey uçmuş abi. Harçlığım yetmiyor abi. Onla da geçinemiyoruz.  Annem git kantine karnını doyur diyor ama alacağım 14-15 TL bana verdikleri 10 TL. Ben harçlığımı biriktirsem 2 günde anca alabilirim" dedi.. 

Muhabirin "İstediğini almak için bir gün aç kalmak zorundasın" yorumuna ufak çocuk "Evet abi" diyerek destekledi.

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İsyan
22.11.2022 09:13
Perişan oldu millet Allah islah etsin  
 
VATANDAŞ
22.11.2022 09:08
geldiğimiz son nokta.hayırlı olsun.  
 
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