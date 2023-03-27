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Yıkımın en ağır olduğu 4 ilde. Bugün ders zili çalacak

Deprem bölgesindeki okullar yeniden açılıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da eğitim ve öğretim bugünden itibaren kademeli olarak başlıyor.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 04:19
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Afet bölgesindeki 4 ilde bugün ders zili çalacak

Yıkımın en ağır olduğu 4 ilde. Bugün ders zili çalacak
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(AA) Yıkımın en ağır olduğu 4 ilde öğrenciler okullarına kavuşuyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitim öğretim kademeli olarak başlıyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ve Ekinözü ilçelerinde okullar açılıyor.

MALATYA'DA 8 İLÇEDE EĞİTİM BAŞLAYACAK

Malatya'da da okullarda 48 gün sonra öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. 8 ilçede öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Darende, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Yazıhan ilçelerinde yüz yüze eğitime başlanacak. 

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE OKULLAR EĞİTİME HAZIR

Hatay'da da 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı. Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çalacak.

ADIYAMAN'DA ÇADIR SINIFLAR

Adıyaman'da 5 ilçede okul sıraları öğrencilerini bekliyor. Çelikhan, Kahta, Gerger, Samsat ve Sincik'de eğitime devam edilecek.

Kent merkezindeki depremzede öğrenciler için de çadır sınıflar oluşturuldu.

Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde, öğrenciler dersbaşı yapacak.

Konteyner ve çadır kentlerde kalan öğrenciler servisler aracılığıyla eğitim kampüsüne taşınacak. 

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