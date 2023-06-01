Bu videoya tıklamazsınız asla öğrenemezsiniz. Bazen çözüm yok sanırsınız ama vardır

Çözümsüz gibi gözüken problemlerin akıl ve sabır yoluyla çözülebildiğini anlatan video sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

Bu videoya tıklamazsınız asla öğrenemezsiniz. Bazen çözüm yok sanırsınız ama vardır

Editör: Bengü Zorlu

Ekonomik-siyasi krizler; yoksulluk, hayat pahalılığı, doğal afetler, kısacası okuduğumuz ve izlediğimiz olumsuz haberlerin yanında kişisel sorunlarımız gelecek kaygısına yol açarak pek çok insanda çeşitli psikolojik sorun ve travmalara yol açabiliyor.

Sosyal medyada dikkat çeken bu videoda; iki parça iç içe geçmiş demirin birbirinden ayrılmayacakmışçasına gözükmesine rağmen akılcı ama basit bir yöntemle ayrılabildiği görülüyor.

Kısa sürede büyük etkileşim alan bu görüntü; karışık ve çözümsüz gibi görünen şeyleri umutsuzluğa kapılmadan, sebat ederek, akılcı ve basit şekillerde çözebileceğimize dair bir vurgu niteliğinde.

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