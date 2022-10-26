Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel

RAHAT UYKU SAĞLIYOR
Sedatif etkisiyle uykuya dalmayı kolalaştırıyor. 10 damla adaçayı yağı yarım bardak bardak balmumu, yarım bardak Hindistan cevizi yağı ve 10 damla zeytinyağı ile 10 dakika kaynatınca her gece mutlu bir şekilde uyuyabilirsiniz
CİLT SORUNLARINI GEÇİRİR
Adaçayı yağı, ciltteki iltihaplanmayı azaltırken, kuru cilt, kızarıklık ve sivilcileri de ortadan kaldırıyor. Cildi nemlendirmek için ise çok ideal . Hatta kırışıklıkların önüne geçiyor.
ENFEKSİYONLARI HIZLA İYİLEŞTİRİYOR
Ufak çaplı yaralar için 5 damla yağ iyileşme sürecinde destek oluyor.
ÖSTROJENİ DENGELİYOR
Menopoz hormonal dengesizliklere neden olduğunda ada çayı devreye giriyor. Yaşlanma, yumurtalık ve rahim kanseri de dahil farklı hastalıklarda destekleyici tedavi oluyor. Adaçayı yağı, östrojen üretimini dengeliyor.
KOLESTEROLÜ DÜZENLİYOR
Adaçayı yağı, sindirim sisteminde safra ve mide sularının üretimini artırıyor şişkinlik ve hazımsızlığı ortadan kaldırıyor, bağırsakta besinlerin emilimini artırır. Ayrıca kalp sağlığını koruyor. Bunun için 5 damla yeterli
STRESİ AZALTIYOR
Adaçayı yağı, stresi kontrol altına alıyor…
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