Bu yaprak ölüyü diriltiyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Bu yaprak ölüyü diriltiyor
O ağacı çok iyi biliyoruz. Özellikle Nisan Mayıs aylarında meyvesiyle sofralara konuk oluyor. Ama yaprağı da bir çok şeye iyi geliyor. İşte o ağacın yaprağının yararları...

Dut yaprağını bilmeyen yok ama yararları az biliniyor. İşte dut yaprağının yararları.

İçeriğinde A,C,K vitaminleri var. Antioksidan özelliği taşıyor.
Karaciğer hücrelerini yeniliyor.
Boğaz ağrısı ve bronşit tedavisinde kullanılıyor.

Öksürüğü gideriyor.

Kan şekerini düzenliyor. Özellikle sabahları aç karnına tüketilmesi öneriliyor.

İdrar söktürücü özelliği bulunuyor.

Kalp rahatsızlıklarında destek kuvveti görüyor.

Ateş düşürüyor.

Stresi uzaklaştırıyor.

DUT YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler
4 adet kurutulmuş dut yaprağı.
1 litre su.
Önce bir kapta su kaynatılıyor. Kaynayan suya birkaç tane dut yaprağı konulup pişiriliyor. Demleniyor ve sabahları aç karnına bir çay bardağı içiliyor.


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