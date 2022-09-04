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Yeniçağ velileri kara kara düşündüren gerçeği yazdı: Bu zamlarla nasıl çocuk okutulsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için asgari ücretlilerin kırtasiye giderlerini hesapladı. Ağbaba, “Asgari ücretlinin bir çocuğu için yapması gereken minimum harcama geçtiğimiz yıla göre yüzde 73 oranında artarak en az 875 TL’ye yükseldi. Üstelik bu tutara servis ücreti ve okul kıyafetleri de dâhil değil. Bu zamlar adeta ‘Asgari ücretliysen çocuğun okumasın’ demek oluyor” dedi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 00:00
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Bu zamlarla nasıl çocuk okutulsun

Yeniçağ velileri kara kara düşündüren gerçeği yazdı: Bu zamlarla nasıl çocuk okutulsun
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala asgari ücret alan bir ebeveynin okula gidecek çocuğu için yapması gereken kırtasiye harcamalarını hesapladı.

Ağababa’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Açlık sınırı altında ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretlileri bu yılda ders zilinin çalmasıyla artan kırtasiye masrafları nedeniyle kara kara düşünmektedir. Asgari ücretlinin bir çocuğu için yapması gereken minimum harcama geçtiğimiz yıla göre yüzde 73 oranında artarak en az 875 TL’ye yükseldi. Üstelik bu tutara servis ücreti ve okul kıyafetleri de dâhil değil. Bu zamlar adeta ‘Asgari ücretliysen çocuğun okumasın’ demek oluyor.

“BİR TEK KURŞUN KALEMİN FİYATI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI”

Sadece 13 kırtasiye malzemesinde geçtiğimiz yıl 504,75 TL olan minimum harcama tutarı bu yıl yaklaşık yüzde 73 zamlandı. Defter ve pastel boya fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 150’nin üzerinde arttı. Bir tek kurşun kalemin fiyatı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında artarak 6 TL’ye yükseldi.

“ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN OKUL MASRAFI İÇİNDEN ÇIKILAMAZ BİR BÜTÇE YÜKÜNE DÖNÜŞMEKTEDİR”

Bir asgari ücretlinin çocuğu için yapması gereken kırtasiye harcamalarının yanı sıra okul kıyafetleri ve servis ücretleri de eklenince, açlık sınırı altında ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretli için okul masrafı içinden çıkılamaz bir bütçe yüküne dönüşmektedir. Sadece bir çocuk için ödenmesi gereken minimum tutarın 875 TL’ye çıktığını düşündüğümüzde aile de birden fazla çocuk için bu masraf katlanarak artmaktadır. Ekonomik kriz sadece mutfağı değil asgari ücret ile geçinen milyonlarca çalışanın okul çağındaki çocuklarını da etkilemeye devam ediyor.”

BİR TOP A4 KAĞIDI BİR SENE İÇERİSİNDE YÜZDE 193 ZAMLANDI

2021-2022 fiyatlarının karşılaştırıldığı kırtasiye listesine göre, geçen sene 4 TL olan kurşun kalem, bu sene yüzde 50 zamlanarak 6 TL oldu. Geçen sene 10,50 TL olan 80 yaprak defter, yüzde 157 zamlanarak 27 TL’ye çıktı. Resim defteri 16 TL iken yüzde 81 zamlanarak 29 TL oldu. 24’lü pastel boya geçen sene 34 TL iken bu sene yüzde 179 zamlanarak 95 TL’ye yükseldi. 12’li kuru boya yüzde 136 zamlanarak 45 TL; 2021’de 23,50 TL olan 1 top A4 kağıdı, yüzde 193 zamlanarak 94 TL’ye çıktı. 13 kırtasiye ürününe geçen sene toplam 504, 75 TL ödenirken, bu sene aynı ürünlerin toplam fiyatı 875 TL’ye çıktı.

İşte Yeniçağ Gazetesi'nin birinci sayfası: 

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Msc
4.09.2022 00:03
Üç beş çocuk yapın diyen nerede  
 
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