4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Evini ısıtabilen 'zengin' sayılacak

Doğalgaz ve elektriğe gelen yüzde 20 zamdan sonra vatandaş faturasını nasıl ödeyeceğini şimdiden kara kara düşünmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, ısınmanın artık lüks haline geldiğini vurguladı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:48
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:50
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Temel bir ihtiyaç olan ısınmanın maliyeti, önümüzdeki kış aylarında bir eziyet olacak

Evini ısıtabilen 'zengin' sayılacak
+
Aa
-

Elektriğe ve zamma gelen zamlar vatandaşlardan tarafından tepkiyle karşılanırken bugün gelen bilgilere göre kömür ve oduna da zam geldi.

Her geçen gün bir zamma uyandığımız bu günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada; doğalgaz, odun, kömür ve tüp gaz fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi. Akın “Geçtiğimiz kış bin lira olan aylık ısınma maliyeti, önümüzdeki kış aylarında bundan sonra hiç zam yapılmasa bile 2 bin 100 liraya çıkacak.” dedi.

İŞTE CHP'Lİ AHMET AKIN'IN AÇIKLAMALARI:

"HİÇ ZAM YAPILMASA BİLE 2 BİN 100 LİRAYA ÇIKACAK"

Doğalgaza yıl başından bu yana gelen zamlarla faturalar katlandı. Doğalgaza yapılan zamlar, kombilerin kapalı olduğu bahar ve yaz aylarında gerçekleşti. Başka bir deyişle vatandaşlar, Nisan ayında kapattığı kombisini, Kasım ayında açtığında, bundan sonra hiç zam yapılmasa bile bahar ve yaz aylarında yapılan ve yüzde 111'i bulan zamla karşılaşacak. Başka bir deyişle kombiyi açmanın maliyeti, bu kısa sürede iki kattan daha fazla artmış olacak. Geçtiğimiz kış bin lira olan aylık ısınma maliyeti, önümüzdeki kış aylarında bundan sonra hiç zam yapılmasa bile 2 bin 100 liraya çıkacak.

"ODUN FİYATINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 160 OLDU"

Doğalgazın yanı sıra özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların ısınmak için kullandığı odun ve kömür fiyatı da olağanüstü artış gösterdi. Eylül 2021'de kış öncesi, bir ton odunun fiyatı bin 200 lira ile bin 400 lira arasında değişiyordu. Bugün kış öncesi bir ton odunun fiyatı 3 bin 500 lira ile 3 bin 600 lira arasında değişiyor. Buna göre, odun fiyatındaki artış yüzde 160'ı buldu.

"İTHAL KÖMÜR FİYATINDAKİ ARTIŞ 3 KAT OLDU"

Sobada ya da kaloriferde yakmak için kullanılan kömürün farklı çeşitleri bulunurken, ısınma amacıyla ağırlıklı olarak ısıl değeri yüksek kömürlerin tüketimi tercih ediliyor. Eylül 2021'de bir ton ithal kömür fiyatı 2 bin 600 lira ile 3 bin lira arasında değişiyordu. Bugün, kış öncesi bir ton ithal kömürün fiyatı ise 8 bin ile 8 bin 600 lira arasında değişiyor. Benzer bir şekilde yerli kömürün fiyatı ise 7 bin 600 liraya kadar çıktı. Başka bir deyişle kömür fiyatları ortalama yüzde 190 ile yüzde 230 oranında artış gösterdi. Buna göre, kömür fiyatındaki artış neredeyse 3 kat oldu.

"TÜP GAZ FİYATI DA İKİYE KATLANDI"

Doğalgaz kullanılmayan kırsal bölgelerde bazı vatandaşlar ise mutfak tüpünü aynı zamanda ısınma amacıyla da kullanılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Eylül 2021 tarihinde 12 kilogramlık tüp fiyatı 160 lirayken bugün itibarıyla 12 kilogramlık tüpün fiyatı 327 liraya çıktı. Başka bir deyişle tüp gazın fiyatı da ortalama yüzde 105 oranında zamlandı. Buna göre bir vatandaşın tüp gaz kullanarak ısınmasının maliyeti de geçen kışa göre henüz kış ayları gelmeden ikiye katlanmış oldu."

"ISINMA İHTİYACI EZİYETE DÖNÜŞECEK"

CHP'li Akın, Türkiye'de ısınmanın lüks hale gelmesine neden olan iktidarın kendi beceriksizliğini dünya genelinde yaşanan enerji krizine bağladığını savundu. Akın, şunları kaydetti:

"Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı, bağımlı olduğumuz enerji fiyatlarındaki artışın Türkiye'de çok daha fazla hissedilmesine neden oluyor. Temel bir ihtiyaç olan ısınma ihtiyacının maliyeti, önümüzdeki kış aylarında vatandaşlarımız için ne yazık ki bir eziyete dönüşecek. Zaten geçen kış da kombisini en düşük seviyede açan vatandaşımız, katlanan faturalar nedeniyle bu kış kombisini açmaya bile korkacak."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
2
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
3
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
4
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
5
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
6
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
7
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿Sivas'ta
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.