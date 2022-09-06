İhale zenginleri bu çocukların ahını öteki tarafta nasıl ödeyeceksiniz. Bu çocukların hayatları çalındı

TÜİK, yıllık enflasyonu yüzde 80,21 olarak açıklarken, bağımsız araştırma grubu ENAG ise 181.37'ye ulaştığını duyurdu. Maliye Bakanı Nebati de enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu öne sürerken vatandaş TÜİK rakamlarını inandırıcı bulmadı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 1,46 oldu.

Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80,21'e ulaştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 5.86 arttı, yıllık ise yüzde 181.37'ye yükseldi.

OKUL KIYAFETLERİ CEP YAKIYOR

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerler ile ülke genelinde dün başladı. Ancak asgari ücretlinin bir çocuğu için yapması gereken minimum harcama geçtiğimiz yıla göre yüzde 73 oranında artarak en az 875 TL’ye yükseldi.

Ancak, okul kıyafetleri cep takıyor. Esnaf Necdet Tosun, ”Çoğu okulun üç parça ürün, örneğin pantolon, kısa kollusu, uzun kollusu, gömlek 550 lira. Geçen sene bu rakama 180-200 lira civarındaydı. Hemen hemen 3 katı arttı. Normalde biz kot pantolonu geçen sene 100 liraya satıyorduk, bu sene 300 lira.” Dedi.

TOPLAM FİYAT 1000 LİRAYI BULUYOR

Öte yandan okul malzemeleri ve okul çantalarını fiyatı kat kat arttı. 2021-2022 fiyatlarının karşılaştırıldığı kırtasiye listesine göre, geçen sene 4 TL olan kurşun kalem, bu sene yüzde 50 zamlanarak 6 TL oldu. Geçen sene 10,50 TL olan 80 yaprak defter, yüzde 157 zamlanarak 27 TL’ye çıktı. Resim defteri 16 TL iken yüzde 81 zamlanarak 29 TL oldu. 24’lü pastel boya geçen sene 34 TL iken bu sene yüzde 179 zamlanarak 95 TL’ye yükseldi. 12’li kuru boya yüzde 136 zamlanarak 45 TL; 2021’de 23,50 TL olan 1 top A4 kağıdı, yüzde 193 zamlanarak 94 TL’ye çıktı. 13 kırtasiye ürününe geçen sene toplam 504, 75 TL ödenirken, bu sene aynı ürünlerin toplam fiyatı 875 TL’ye çıktı.

YENİÇAĞ MANŞETE TAŞIDI

VATANDAŞ ZAMLARLA BOĞUŞUYOR

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Yıl başında açıklanan 4.253 TL olana asgari ücret yüksek enflasyona ve zamlara dayanamayarak eridi. Bunun üzerine asgari ücrete ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret 5.500 TL olarak açıklandı. Ancak, yeni asgari ücretler zamlar karşısında eriyor. Çay, benzin, alkol, ekmek, elektrik, doğalgaz, kömür ve oduna dahil birçok sektöre zam geldi. Asgari ücrete ara zam gelmesine rağmen vatandaşlar zamlarla boğuşuyor.

“PİYASADAN HABERLERİ YOK”

TUİKin açıkladığı rakamlara göre, artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu. DİSK Araştırma Merkezi de "Enflasyonda mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK tarafından açıklanan %80 enflasyon gerçekçi değil. Emekçinin ve emeklinin gıda enflasyonu %115-133 aralığında" açıklaması yaptı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara vatandaşlar, "Piyasadan haberleri yok" diye tepki gösterirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir" dedi.