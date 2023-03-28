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BUDO'nun bazı seferleri iptal

Hava şartları nedeniyle BUDO bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 07:41
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BUDO'nun bazı seferleri iptal

BUDO'nun bazı seferleri iptal
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İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bildirmesiyle beraber, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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