Bueren Merdivenleri'ne Filistin bayrağı resmi yapıldı

Belçika'nın Liege kentindeki ünlü Bueren Merdivenleri aktivistler tarafından kırmızı, beyaz ve yeşil boyalarla, Filistin bayrağının renklerine boyadılar.

Protesto niteliğindeki bu uygulama internetten yayınlanan bir video ile dünyaya duyuruldu.

Sosyalist Parti mensubu olan Liege Belediye Başkanı, Nisan 2023'te İsrail ile tüm bağlarını kestiğini duyurarak İsrail karşıtı bir tutum sergilemişti.

Merdivenleri boyayan aktivistler Filistin'in 'dekolonizasyonunu' talep eden bir bildiri de yayınladılar.

Bueren Merdivenleri kısa bir süre sonra belediye ekipleri tarafından temizlendi.