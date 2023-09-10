Büfeden aldığı ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı: İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım

Tekirdağ Kapaklı'da ekmeğin içerisinden çıkanlar görenleri şoke etti. Sağlığın hiçe sayıldığı o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: İHA
Büfeden aldığı ekmeğin içinden tam bir avuç çıktı: İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde vatandaşın aldığı bir ekmeğin içinden bir avuç çuval ipi çıktı. Durumu gören vatandaş yaşanan olay karşısında neye uğradığını şaşırıp duruma sitem etti.

İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi Yıldızkent bölgesinde bulunan bir büfeden ekmek alan Onur B, ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini görünce şok oldu.

Ekmeğin içinden çıkan bir avuç çuval ipini gösterip sitem eden Onur B, “İnsan sağlığıyla bu kadar kolay oynanmaması lazım. Bu tür yerlerin denetiminin sıklaştırılması gerek. Ama sonuçta burada bu ekmeği satan büfenin hiçbir suçu yok. Sonuçta büfe ekmeğin içini açıp bakamaz. Sıkıntı bu ekmeği getiren firmada” diye tepki gösterdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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