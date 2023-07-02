Buğday tarlası böyle kül oldu

İHA'nın haberine göre; Tekirdağ'da çıkan yangın sonucu alevlere teslim olan buğday tarlası kül oldu.

Hasadı bekleyen buğdaylardan geriye kalanlarsa kül tozlarından ibaret oldu.

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi İstanbul Palmiye Evleri olarak bilinen sitenin yakınlarındaki buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle tarlayı esir alan alevler, konutların bulunduğu bölgeye doğru ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zorlu uğraşların ardından yangını kontrol altına almayı başarırken, alevlere teslim olan 20 dönümlük arazi tamamen küle döndü.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattı.