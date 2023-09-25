Buğday tarlasına inen yolcu uçağı tarladan kalkış yapacak

Karar verildi, buğday tarlasına inen uçak aynı noktadan kalkış yapacak. Rusya'da Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yapan Ural Airlines'a ait yolcu uçağının buradan kalkış yapacağı bildirildi.



Geçtiğimiz günlerde Ural Airlines'a ait uçakta teknik bir arıza meydana gelmiş ve kokpit ekibi tarlaya acil iniş yapmıştı. Uçaktaki toplam 159 kişiden 5'i hafif şekilde yaralanmıştı.



Bir süredir teknik ekiplerin ilgilendiği uçağın tarladan kalkış yapacağı bildirildi.

Tarla zemininin buna uygun hale getirilmeye çalışıldığı ve kısa bir süre sonra uçağın buradan kalkacağı belirtildi.Kalkış zamanı için henüz net bir gün belirlenmedi.