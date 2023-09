Fatih Altaylı kiralık gazetecilerle Galatasaray'a karşı çekilen operasyonu açıkladı. Sebebi Erden Timur

Galatasaray Yönetim Kurulu Levent Yaz’ın Erdem Timur sebebiyle istifa ettiği haberleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı Erden Timur’a destek çıkarak Galatasaray’a karşı bir cephe oluştuğunu iddia etti

Fatih Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde:

"Erden Timur’dan nefret etmesi gerekenler Galatasaraylılar değil diğerleri. Topla tüfekle Galatrasaray’a saldırmalarının nedeni Erden Timur’un yarattığı takım. Dün maçı seyrettik adamın bacağını kıracaklar adam devam diyor, penaltı devam diyor net penaltıyı vermiyorlar devam. Var’da uyarmıyor niye çünkü Galatasaray’a karşı bir cephe oluşmak zorunda. Öbür türlü fark çok büyüyecek. Bunu söyleyince kızacaklar bana ama durum bu. Galatasaray bu sezon şampiyon olmamalı. Kartaca yıkılmalı dimi Galatasaray’a Kartaca muamelesi yapıyorlar şimdi bir takım Romalılar. Üstelik ellerinde para dağıt, gazeteci satın al, onu satın al. Neyse spordan konuşmak çok istemiyorum ama görüyoruz neyin ne olduğunu. Rekabet dibine kadar olsun en üst düzey olsun ama saha içi saha dışı çirkinlik olmasın hakemler bu işe dahil olmasın federasyon bu işe dahil olmasın kiralık gazeteciler bu işe dahil olmasın bıraksın oynasın takımlar. Neyse diyeceğim o ki Galatasaray’da bir click bir grup Erden Timur’u kıskanıyor ve karşı. Bunlar da diğer kulüplerin ekmeğine yağ sürüyorlar Ama onlar Galatasaray’da her zaman olmuştur. Fesatlık her zaman her yerde vardır"