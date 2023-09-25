Fatih Altaylı kiralık gazetecilerle Galatasaray'a karşı çekilen operasyonu açıkladı. Sebebi Erden Timur

Levent Yaz'ın Erden Timur yüzünden istifa ettiği dedikoduları hakkında konuşan Fatih Altaylı Galatasaray'a karşı kurulan cepheyi anlattı.

Fatih Altaylı kiralık gazetecilerle Galatasaray'a karşı çekilen operasyonu açıkladı. Sebebi Erden Timur

Galatasaray Yönetim Kurulu Levent Yaz’ın Erdem Timur sebebiyle istifa ettiği haberleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı Erden Timur’a destek çıkarak Galatasaray’a karşı bir cephe oluştuğunu iddia etti

Fatih Altaylı’nın ifadeleri şu şekilde:

"Erden Timur’dan nefret etmesi gerekenler Galatasaraylılar değil diğerleri. Topla tüfekle Galatrasaray’a saldırmalarının nedeni Erden Timur’un yarattığı takım. Dün maçı seyrettik adamın bacağını kıracaklar adam devam diyor, penaltı devam diyor net penaltıyı vermiyorlar devam. Var’da uyarmıyor niye çünkü Galatasaray’a karşı bir cephe oluşmak zorunda. Öbür türlü fark çok büyüyecek. Bunu söyleyince kızacaklar bana ama durum bu. Galatasaray bu sezon şampiyon olmamalı. Kartaca yıkılmalı dimi Galatasaray’a Kartaca muamelesi yapıyorlar şimdi bir takım Romalılar. Üstelik ellerinde para dağıt, gazeteci satın al, onu satın al. Neyse spordan konuşmak çok istemiyorum ama görüyoruz neyin ne olduğunu. Rekabet dibine kadar olsun en üst düzey olsun ama saha içi saha dışı çirkinlik olmasın hakemler bu işe dahil olmasın federasyon bu işe dahil olmasın kiralık gazeteciler bu işe dahil olmasın bıraksın oynasın takımlar. Neyse diyeceğim o ki Galatasaray’da bir click bir grup Erden Timur’u kıskanıyor ve karşı. Bunlar da diğer kulüplerin ekmeğine yağ sürüyorlar Ama onlar Galatasaray’da her zaman olmuştur. Fesatlık her zaman her yerde vardır"

İlgili Haberler
Buğday tarlasına inen yolcu uçağı tarladan kalkış yapacak
Buğday tarlasına inen yolcu uçağı tarladan kalkış yapacak
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu