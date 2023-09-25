Ek MTV'yi ödemeyenlerin sayısı belli oldu

İktidar tarafından vatandaşa getirdiği Ek MTV yükünü araç sahiplerinin yüzde 13'ü ödemedi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin Ek MTV başvurusunu 28 Eylül'de değerlendirecek.

KAYNAK: AA
Ek MTV'yi ödemeyenlerin sayısı belli oldu

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgilere göre, "milli seferberlik" adı altında enflasyonun altında ezilen vatandaşlara getilen ek MTV ödemelerinde, ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu.

Yüksek enflasyon altında ezilen vatandaşlara bir defaya mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ 28 EYLÜL'DE CHP'NİN İTİRAZINI GÖRÜŞECEK

İktidarın ek MTV adı altında yıl içinde iki kez vergi ödemesiyle ilgili kararını CHP Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu 28 Eylül'de değerlerdirecek

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIMDA

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8'i ödenmiş oldu.

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