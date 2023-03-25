25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Buğday yüklü kamyon devrildi

Samsun’da buğday yüklü kamyon devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 18:46
Takip Et

Buğday yüklü kamyon devrildi

Buğday yüklü kamyon devrildi
+
Aa
-

İHA

Kaza, Havza ilçesinde Ankara yolu üzerindeki Karageçmiş Mahallesi mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin B. (32) idaresindeki 19 LH 107 plakalı buğday yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yattı, buğday yola saçıldı. Kazada sürücü Celalettin B. ile kardeşi Niyazi B. (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Devrilen kamyon ve yola saçılan buğday nedeni Ankara-Samsun karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
4
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
6
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
7
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Otoyolda seyreden araç alev alev yandı
﻿Otoyolda seyreden araç alev alev yandı
﻿Otoyolda seyreden araç alev alev yandı
﻿CHP Eski Genel Başkanı'nın kızı milletvekili aday adayı oldu
﻿CHP Eski Genel Başkanı'nın kızı milletvekili aday adayı oldu
﻿CHP Eski Genel Başkanı'nın kızı milletvekili aday adayı oldu
﻿Otomobil bina boşluğuna uçtu
﻿Otomobil bina boşluğuna uçtu
﻿Otomobil bina boşluğuna uçtu
﻿Orduspor yeşil sahalara döndü
﻿Orduspor yeşil sahalara döndü
﻿Orduspor yeşil sahalara döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.