Bugün hesaplara yatmaya başlayacak! Toplam 1 milyar 81 milyon 396 bin TL

1 milyar 81 milyon 396 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda, "1 milyar 81 milyon 396 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Ödeme destekleri arasında; Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesi, Biyolojik Mücadele Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, Uzman Eller Projesi Desteği yer aldı.