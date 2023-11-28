Bugün okullar tatil mi? 28 Kasım Salı hangi illerde okullar tatil edildi?

Bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilmesine karar verilmişti. Devam eden olumsuz hava koşulları okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

28 KASIM SALI BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi. İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir” dedi.

Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

28 KASIM SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan hava durumuna ilişkin açıklamaya göre:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği belirtildi.