Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var

İHA'nın haberine göre, ilçenin Çağlayan mahallesinde bu sabah endüstriyel bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama çevredeki dükkanlarda da zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "Sabah saat 08.45 sıralarında endüstriyel temizlik işletmesinde bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız 112 ve AFAD ekipleri olay yerine giderek duruma müdahale ediyorlar. Buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor" dedi.

Ustaoğlu "Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok tespitlere göre. Savcımız da olay yerine geldi. Patlamanın nedeni ile ilgili bir inceleme yapılacak. Çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak" diye konuştu.