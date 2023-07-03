Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde bu sabah meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var

İHA'nın haberine göre, ilçenin Çağlayan mahallesinde bu sabah endüstriyel bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan hayatını kaybederken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Patlama çevredeki dükkanlarda da zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu yaptığı açıklamada "Sabah saat 08.45 sıralarında endüstriyel temizlik işletmesinde bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız 112 ve AFAD ekipleri olay yerine giderek duruma müdahale ediyorlar. Buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor" dedi.

Ustaoğlu "Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun dışında herhangi bir yaralımız yok tespitlere göre. Savcımız da olay yerine geldi. Patlamanın nedeni ile ilgili bir inceleme yapılacak. Çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak" diye konuştu.

aw926351-01.jpg

aw926351-02.jpg

aw926351-03.jpg

aw926351-04.jpg

aw926351-05.jpg

aw926289-02.jpg

aw926289-01.jpg

aw926289-07.jpg

aw926289-06.jpg

aw926289-05.jpg

Öne Çıkanlar
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Son Haberler
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi Ekonomi
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı Spor
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı Sağlık
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor
Uzağa bakınca çift görenler dikkat. Önemli hastalıkların belirtisi olabilir Sağlık
Uzağa bakınca çift görenler dikkat. Önemli hastalıkların belirtisi olabilir
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı Magazin
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı