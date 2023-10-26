Rögar bomba gibi patladı

İstanbul Ümraniye’de yeraltı kablolarında çıkan yangının sıkışan gazla birleşmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle rögar kapağı havaya uçarken, yolda göçük meydana geldi.

KAYNAK: DHA
Rögar bomba gibi patladı

Olay öğle saatlerinde Cemil Meriç Mahallesi, Muşmula Caddesi’nde meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle rögar kapağı havaya uçtu; yolda göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik bakım ekipleri sevk edildi. Caddedeki rögar kapaklarında ölçüm yapan doğalgaz ekipleri herhangi bir kaçağa ve şüpheli duruma rastlamadı. Doğalgaz ekipleri, yeraltındaki elektrik ya da internet kablolarındaki yangının, sıkışan gazın etkisiyle patlamaya neden olduğu ihimali üzerinde duruyor. Ekipler caddenin bir bölümündeki elektriği keserek incelemelerini sürdürdü. Patlama yaşanan alanın çevresine ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi.

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"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Çevre sakinlerinden Kazım Kolla, "Gümbürtü çıktı, bir patlama oldu. Zannettik bir yerde birşey oldu. Çıktık dışarıya dumanlar çıkıyor. Rögarın kapağı yan tarafta. Allah’tan kimseye birşey olmadı. Yerlerden duman çıkıyordu. Dışarı frladık, çok büyük ses çıktı, bomba patladı zannettik" dedi.

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