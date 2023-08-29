Buharkent'te otomobil taklalar attı. Araç kontrolden çıktı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kamera direğine çarpan otomobil takla atıp ters döndü.

KAYNAK: İHA
Buharkent'te otomobil taklalar attı. Araç kontrolden çıktı

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Meryemoğlu Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Otomobil seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Yol kenarındaki kamera direğine çarpıp takla atan otomobil ters döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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