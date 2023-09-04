Buket Aydın kimdir? Buket Aydın neden gündem oldu?

Buket Aydın'ın Ebrar Karakurt ile ilgili açıklamalarına Yeşim Salkım’dan olay yaratacak tepki gecikmemişti. İkili arasında polemik büyürken Buket Aydın’a ilişkin pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Buket Aydın kimdir? Buket Aydın neden gündem oldu?

Buket Aydın kimdir? Buket Aydın neden gündem oldu?

Yeşim Salkım ve Buket Aydın’ın polemiği sosyal medyada gündem oldu. Birbirlerine ağır sözler sarf eden Buket Aydın’ın hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Buket Aydın kimdir? Buket Aydın neden gündem oldu?

buket-2713.jpg

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da doğmuştur.

Buket Aydın İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Attila İlhan'ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı.

Buket Aydın Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra sabah haberleri ve hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

Buket Aydın 2009 yılında CNN Türk kanalında haber sunuculuğu yaptı. 2010 yılında TRT Türk kanalına geçerek "Gümüş Hilal" adlı programın sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Buket Aydın 2018 yılının Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır. Aynı zamanda 2018'den 2019'a kadar Demirören Medya'nın diğer kanalı olan CNN Türk'te 40 adlı programının sunuculuğunu da yapmıştır.

Buket Aydın 9 Mayıs 2020 tarihi itibari ile Kanal D, CNN Türk ve Demirören Medya Grubu'nda üstlendiği görevlerden ayrıldığını duyurmuştur.

11 Ocak 2021 tarihinde Haber Global ile anlaşan Buket Aydın, kanalda "Buket Aydın ile Koltuk" programının sunuculuğunu halen sürdürmektedir. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir.

Buket Aydın 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir. 13 Mayıs 2020 tarihinde, eşi Baykal'dan tek celsede boşanmıştır.

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu Güncel
Tıp öğrencisi Enes'in sır ölümünde otopsi raporu ortaya çıktı. Cesedi viyadük altında bulunmuştu
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı Güncel
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı Güncel
Maymunu anakonda’nın gövdesinden turistler kurtardı
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı? Güncel
Erdoğan-Putin zirvesi sonrası flaş açıklamalar. Yeni bir tahıl anlaşması olacak mı?
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu Magazin
Kısmetse Olur yarışmacıları birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur Dünya
Ersin Tatar: Türk askeri çekilirse GKRY'deki ırkçı saldırıların hedefi Türkler olur
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı Güncel
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe gözaltına alındı