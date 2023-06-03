Bir kez yenilmeye gör. Buket Aydın muhalif seçmeni hedef aldı

Her zaman güçlünün yanında yer almayı seçen Buket Aydın seçim sonrası yine aynı yolu tercih etti. Galip gelenin, güçlünün gözüne girme çabasında olan Aydın, muhalif seçmenleri hedef aldı.

Bir kez yenilmeye gör. Buket Aydın muhalif seçmeni hedef aldı

Sunucu Buket Aydın 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini değerlendirdiği videosunda kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

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Aydın, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesine ilişkin olarak konuştu.

Aydın “Yüzde 48 teröristlerle, FETÖ'cülerle aynı torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime aşağıladığın çobanla aynı torbada olmayı tercih ederim” dedi.

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"YÜZDE 52'YLE TORBAYA GİRERİM"

İktidara yakınlığıyla bilinen Aydın, kurduğu Haberet adlı sitede muhalif seçmenlerle ve sanatçılarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir şeyler görüyorum, bazı sanatçılar, sanatçı mı oyuncu mu ne diyeyim onlara… “Ben yüzde 48’in içindeyim, çok mutluyum. Yüzde 48’iz, çok mutluyuz biz.” Ondan sonra dönüyor: “Bunlara bak, oy verenlere bak, cahil, çoban. Aysun Kayacı’nın bir lafı vardı, kızcağız söyledi, o da üstüne yapıştı, “Dağdaki çobanla benim oyun bir mi?” “Bak ne kadar haklıymış gördün mü? Senin seçmenin konuşmayı bile bilmiyor. İlkokul mezunu bile değil. Biz evimizdeyiz, ben sizin için üzülmüştüm ey halk, soğan bile alamıyorsunuz.” Ya siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin bekası gündemdeyken kimse yediği ekmeği sorgulamaz. Atatürkçü olduğunuzu söylüyorsunuz ya, Atatürk gelse gerçekten sizin suratınıza tükürür. Kurtuluş Savaşı bu ülkede böyle kazanılmadı, tamam mı? Sizin o torbaya girdiğiniz teröristler, o FETÖ’cülerle torbaya gireceğime utancımdan ölürüm daha iyi. Ben yüzde 52’yle torbaya girerim kardeşim, senin o aşağıladığın çobanla, senin o ilkokul mezunu bile değil diye aşağıladığın kardeşimle aynı torbada olmayı tercih ederim, senin gibi teröristlerle aynı torbada olup övüneceğime.”

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