Özgür Demirtaş, Buket Aydın'a 'Kredi kartım bana ait' deyince ortalık karıştı

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mikonos tatilinden yaptığı paylaşımı alıntılayan gazeteci Buket Aydın, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" deyince ortalık karıştı. Aydın'ın geçmişte yaptığı kredi kartı açıklamalarına sözüne üstü kapalı gönderme yapan Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" dedi.

Özgür Demirtaş, Buket Aydın'a 'Kredi kartım bana ait' deyince ortalık karıştı

Buket Aydın, ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mikonos tatilinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" yorumunda bulununca ortalık karıştı.

Aydın'ın geçmişte yaptığı kredi kartı açıklamalarına üstü kapalı gönderme yapan Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın ise, "Özgür, bana verdiğin yanıt kumaşını ortaya koydu. Kaliteni bir tweetimle ortaya çıkardım. Yalaka ve beynini kiraya vermiş muhaliflerin seni övmesi gerçeği değiştirmez" yanıtını verdi.

bukent-aydin-1.jpg

"HİÇ ÇEŞME'YE GİTMEMİŞ HERHALDE"

Ekonomist Özgür Demirtaş ile gazeteci Buket Aydın'ın Twitter'daki atışması sosyal medyanın gündemine oturdu. Mikonos Adası'nda tatil yapan Özgür Demirtaş, katıldığı bir partiden görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Buket Aydın, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" notunu düştü.

"KREDİ KARTIM BANA AİT"

Aydın'ın bu sözlerinin ardından ortalık karıştı. Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda "Patronumun kredi kartını kullanıyorum" sözlerine üstü kapalı göndermede bulunan Özgür Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" dedi.

"ALLAH'IN İŞİNE BAK BUGÜN DE ÇEŞME'DEYİM"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demirtaş, Çeşme'de olduğunu söyledi. Demirtaş, "İster Mykonos da kullanırım ister Çeşme'de… Allah'ın işine bak bugün de Çeşmedeyim…" dedi.

AYDIN'DAN DEMİRTAŞ'A SERT YANIT

Aydın'ın Demirtaş'a yanıtı sert oldu. Aydın, şunları söyledi: "Şu üsluba yanıtımdır. Okan Bayülgen'in programında bahsettiğin kart veriyorlar konusu; benimle alakalı bir konu değildir. Senelerdir medya patronlarına yalakalık yapan bazı dinozor genel yayın yönetmeni ve yazar erkeklerin bu kartları kullandığından bahsetmiştim.

"PARALARI NERELERE YALTAKLANARAK KAZANIYORSUN O BELİRSİZ"

Konuşmamın tamamını izleyen ve biraz beyni olan herkes bunu anlar. Ayrıca Özgür Demirtaş, kendi kartın ama paraları nerelere yaltaklanarak kazanıyorsun o belirsiz :) zira bu kadar milliyetçiliğin gündem olduğu dönemde sanki Türkiye'de hiç bir şey yokmuş gibi Yunanistan seviciliği yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı.

Demirtaş ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar."

ozgur-ic.jpg

"BİR DAHA TANIMADIĞIN İNSANLARA LAF ETME"

Demirtaş ise Buket Aydın'a şu yanıtı verdi: "Buket, Benim iki kulağımın arasında bir organ var adına beyin diyorlar. Ben onu kullanarak para kazanıyorum.

Bu mesajı da sana Çeşme'den yazıyorum. Şansa bak. Sana söyleyebileyim diye bugün Çeşme'de olmam güzel tesadüf. Bir daha tanımadığın insanlara laf etme. Yanıtını alırsın."

"YALAKA VE BEYNİNİ KİRAYA VERMİŞ MUHALİFLERİN SENİ ÖVMESİ GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEZ"

Son bir paylaşım daha yapan Buket Aydın, şunları söyledi: "Özgür, bana verdiğin yanıt kumaşını ortaya koydu. O çok övündüğün organın; övündüğün kadar çalışmıyor hani iki kulağının arasında olan. Kaliteni bir tweetimle ortaya çıkardım. Yalaka ve beynini kiraya vermiş muhaliflerin seni övmesi gerçeği değiştirmez…"

buket-aydin-2-001.jpg

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan 'doğru faiz politikası' yorumu
Özgür Demirtaş’tan Mehmet Şimşek’e isyan: Bırakın artık
Özgür Demirtaş dolar için ilk kez rakam verdi
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Bir kez yenilmeye gör. Buket Aydın muhalif seçmeni hedef aldı
Öne Çıkanlar
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu Yaşam
Üniversiteli genç denizde yüzerken boğuldu
Ekonomiye bir de gençlerin gözünden bakın. 'Eğlenemiyoruz, evlenemiyoruz' Güncel
Ekonomiye bir de gençlerin gözünden bakın. 'Eğlenemiyoruz, evlenemiyoruz'
Erzurum’da hurdacılar sitesinde yangın çıktı Yaşam
Erzurum’da hurdacılar sitesinde yangın çıktı
Kaliforniya-Meksika sınır sahilinde sınır inşaatı devam ediyor Dünya
Kaliforniya-Meksika sınır sahilinde sınır inşaatı devam ediyor
Mehmet Şimşek'ten yeni altın hamlesi Ekonomi
Mehmet Şimşek'ten yeni altın hamlesi
Kaymakamlık duyurdu. 2 gün boyunca yasaklandı Yaşam
Kaymakamlık duyurdu. 2 gün boyunca yasaklandı