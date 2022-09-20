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Her sabah 30 dakika bunu yapın, zayıflayın!

Her gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 30 dakika güneşlenenler, daha kolay kilo verebiliyor...

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 08:22
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Her sabah 30 dakika yapın, zayıflayın!

Her sabah 30 dakika bunu yapın, zayıflayın!
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Kilo vermek için en ideal yöntem spor yapmak ve elbette diyet programına uymak. Fakat yapılan araştırmalar güneşin de zayıflamaya yardımcı olduğunu orta koydu.
Bilim insanları güneş ışığının metabolizmanın düzenli çalışabilmesi için gerekli olduğunda hem fikir. Yeni yapılan bir araştırma ise kilo vermek için sabahın erken saatlerinde 30 dakika güneşlenmenin faydalı olduğunu ortaya çıkardı.

Sabah erken güneş ışığıyla buluşmak kilo vermeyi kolaylaştırıyor ve Vücut Kitle İndeksi'nin daha düşük değerlerde kalmasına imkan tanıyor.
Güneşte kalma süresini ölçmek için bileğe takılan bir cihaz ile donatılmış 54 kişiden oluşan bir grubun 7 gün boyunca analiz edildi. İnsanların aldığı kalori alımı ve VKİ'leri de hesaplandı.
Sabah 8 ile 12 arasında her gün en az 20-30 dakika güneşte kalanların, diğer kişilere göre çok daha düşük VKİ'ye sahip olduğu anlaşıldı. Gün içinde ışığa ne kadar erken maruz kalınırsa, bireylerin VKİ'sinin o kadar düşük olduğu ortaya çıktı.
Yani özetle; erken uyanıp güne başlamak hem zayıflatıyor hem de formda kalmayı sağlıyor.

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