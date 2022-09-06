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Ünlü oyuncu Aslı Samat 100 kilo verdi. İlk kez tatile çıktı

Mide ameliyatı sonrası yaklaşık 100 kilo veren oyuncu Aslı Samat, tatile çıktı. Kaz Dağları’nda tatil yapan Samat “Ameliyatlar sebebiyle ancak eylül ayında denize girebildim. Artık kendimi çok daha özgüvenli hissediyorum” dedi. 

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:39
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100 kilo veren oyuncu Aslı Samat tatile çıktı

Ünlü oyuncu Aslı Samat 100 kilo verdi. İlk kez tatile çıktı
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Mide operasyonu sonrası yaklaşık 100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, Kaz Dağları’nda tatil yapıyor. Ameliyatlar nedeniyle ancak eylülde denize girebildiğini belirten Samat “Bu yaz geçirdiğim ameliyatlardan sonra ilk kez tatile çıkrım. Artık kendimi çok daha özgüvenli hissediyorum” diye konuştu.

"Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çok daha rahatım, bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum, gelen roller bile değişti. "Birileri artık bana da dizide aşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü? Karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var. 

31 yaşındaki Samat sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili. Hâlâ balık etli olabilirim ama artık var olduğumu hissediyorum"


 

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