Bulduğu kredi kartı ile alışveriş yapan şahıs yakalandı

Çorum'da yolda bulduğu kredi kartı ile harcama yapılan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bulduğu kredi kartı ile alışveriş yapan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde kredi kartını kaybeden bir şahsın hesabından 6 bin 450 lira tutarında alışveriş yapıldı. Çarşı Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden şahsın şikayetçi olması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulduğu kredi kartı ile toplamda 6 bin 450 liralık alışveriş yaptığı belirlenen şahıs kredi kartı ile birlikte yakalandı.

Kaybettiği kredi kartı ile yapılan 6 bin 450 lira harcama yapan şahıs tarafından kart sahibine ödenirken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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