Bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor

Samsun'un Canik ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan Ergün Uzun (49), yolda bir çanta fark etti. Daha sonra arabadan inerek çantanın içini açan Uzun, içerisinde yüklü miktar para gördü.

Çantanın sahibi arayan Uzun, parayı kendi elleriyle sahibine teslim etmek istiyor. Olayı anlatan Uzun, "Köyden geliyordum. Seyir halindeyken yolun ortasında bir çanta olduğunu fark ettim. İndim, baktım. Sağ sola baktım. Biraz bekledim. İşim o sırada acildi. Çantanın içini açmak zorunda kaldım. İçerisinde 200 bin liraya yakın para var. İnşallah sizin aracılığınız ile sahibi bulunur.” dedi.