Böyle insanlar kaldı mı? Tuvalette bulduğu 7 milyon lirayı bakın ne yaptı

Temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, cami tuvaletinde bulduğu 7 milyon lira değerindeki çeki gözünü kırpmadan polise teslim etti.

KAYNAK: İHA
Böyle insanlar kaldı mı? Tuvalette bulduğu 7 milyon lirayı bakın ne yaptı

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 50 yaşındaki Hasan Ateş, cami tuvaletinde bir zarf içinde 7 milyon lira değerinde çek buldu. Çeki sahibine ulaştırmak isteyen Ateş, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Alanya’da yer alan bir firmaya ait olduğu öğrenilen çeki, sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.

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"HARAMDA GÖZÜMÜZ YOK"

Cami tuvaletine girdiğinde yerde bir zarf bulduğunu aktaran Hasan Ateş, "Zarfın içinde çek vardı. Zarfı önce oradaki görevliye, daha sonra ondan alarak akşam polise teslim ettim. Benim okumam yazmam yok ama bana söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış.

Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Zarfın sahibi tuvalette düşürmüş. Polise teslim ettim. Çeki teslim ettiğim için çok mutluyum. Ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok. 6 yıldır belediyenin temizlik işlerinde çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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