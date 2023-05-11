Bülent Arınç’ın Ali Yeşildağ açıklamalarına erişim engeli getirildi. İddiaların araştırılması gerektiğini söylemişti

TBMM eski Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Ali Yeşildağ’ın iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği habere erişim engeli getirildi.

Bülent Arınç’ın Ali Yeşildağ açıklamalarına erişim engeli getirildi. İddiaların araştırılması gerektiğini söylemişti

Bülent Arınç, Manisa'daki AKP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısı sonrasında Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya yaptığı açıklamanın yer aldığı habere erişim engeli getirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Yeşildağ'ın abisi Zeki Yeşildağ'ın başvurusu üzerine çok sayıda içerik hakkında erişim engeli kararı verdi.

Erişim engeli kararı verilenler arasında, Bülent Arınç'ın 9 Mayıs günü, Gazete Duvar'da yayınlanan ve Ali Yeşildağ'ın iddialarının araştırılmasına dair açıklamasının da yer aldığı dikkat çekti. Hakimlik, haberi yapan Gazete Duvar muhabiri Can Bursalı'nın haberini paylaştığı tweetine de erişim engeli getirdiğini ifade etti.

Hakimlik, yasak kararına gerekçe olarak Zeki Yeşildağ'ın "kişilik haklarının zedelenmesi"ni gösterdi.

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