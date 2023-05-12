Muharrem İnce'nin sahte kasetini AKP trolünün yayınladığı ortaya çıktı. Ali Yeşildağ'ı taklit eden hesabı da o kullanıyormuş

Sosyal medyaya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler düşmüştü.

Görüntülerin sahte olduğunun anlaşılmasını ardından hesap sahibinin AKP'li bir trol olduğu ortaya çıktı.

Ali Yeşildağ’ın adının ve fotoğrafının kullanıldığı bir Twitter hesabından Muharrem İnce hakkında kaset yayımlanacağı iddiası paylaşıldı. Ancak hesabın Ali Yeşildağ ile alakasının olmadığı ve geçmişte AKP'li trollerce kullanıldığı ortaya çıktı.

Hesabın, ID değiştirmeden önce Ayşe Minyeli adıyla tweet attığı dönemde 6284'ün kaldırılmasını istediği, Atatürk aleyhine tweet atıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğü, hilafeti savunduğu, Ümit Özdağ ve Nevşin Mengü'ye hakaret ettiği gün yüzüne çıktı.

Bu hesap henüz küçük bir hesapken aktrollük yapıp AKP’lilerden beğeni alarak büyüdü ve propaganda yaptı. O yüzden hesabı takip edince önerilen hesaplar hep AKP’li.

DR.TUĞRULCAN ELMAS ORTAYA ÇIKARDI

Sosyal Medya Manipülasyonu araştırmacısı Dr.Tuğrulcan Elmas hesabın geçmiş dönem paylaşımlarını ve eski kullanıcı adlarını araştırarak bir dizi paylaşım yaptı.

Elmas'ın paylaşımları şöyle oldu:

Muharrem İnce'ye kaset iftiralarını atan ve Ali Yeşildağ'ı taklit eden Ali_Yesilda hesabının id'si 1518344680739590145

Bu hesabın geçmişte kullandığı isimler: @Ayse_Minyeli @___5N1K___ @MuhammdYak21 @Ismet_Ozl