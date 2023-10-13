Bülent Arınç'ın kapısına koli bırakıldı, içinden çıkan mektupla uyardılar. Hamas'ı eleştirmişti

Hamas'a "Gıdanı bile biz gönderiyoruz" diyen AKP'li Bülent Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bırakıldı. Kolinin içindeki mektup dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bülent Arınç'ın kapısına koli bırakıldı, içinden çıkan mektupla uyardılar. Hamas'ı eleştirmişti

Hamas'ın İsrail'e binlerce roket fırlatmasının ardından başlayan savaşın ardından Hamas'ı "Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şubesi tarafından bırakılan kolide, ''Filistin'e ve Gazze'ye ne kadar gıda ve yardım gönderdiyseniz söyleyin hepsini geri verelim'' ifadeleri yer aldı.

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NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç, İsrail ile Hamas arasındaki savaşla ilgili olarak Hamas'ı eleştirerek, “Her defasında da onlara söylüyorum yanlışlık şurada; Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen 2 tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki ‘Hamas bize hücum etti’, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Burada çıkarımız ne bizim? Dinlemiyorlar" demişti.

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