Hamas'ın saldırılarını yöneten komutan öldürüldü. İsrail'den flaş açıklama

İsrail-Hamas çatışması 8. günde devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'de İsrail yerleşim yerlerine yönelik sınır ötesi saldırıları yönettiği belirtilen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına "Nuhbe" biriminin komutanı Ali Qadhi'nin öldürüldüğü bildirildi.

SALDIRILARI YÖNETEN KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Qadhi'nin İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün istihbarat çalışmaları sonrasında dron saldırısıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 37 yaşındaki Ali Qadhi'nin 2011 yılında Hamas tarafından esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılan yaklaşık bin Filistinli mahkumdan biri olduğu öğrenildi. Qadhi'nin 2005 yılında Shin Bet'te çalıştığı belirtilen İsrailli bir adamı kaçırıp öldürmekten tutuklandığı ifade edildi.

KONVOY SALDIRISINDA 70 KİŞİ ÖLDÜ

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1,1 milyon kişiye güneye gitmeleri yönünde uyarıda bulunduktan sonra bölgeyi terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin 3 farklı noktadaki konvoyuna saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda 70 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı ifade edildi. Saldırıların Salah Al-Din Caddesi, Şeyh Ahmed Yasin Caddesi ve Gazze Vadisi yakınında gerçekleştirdiği kaydedildi.