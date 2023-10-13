İsrail'in Gazzelilere süre vermesine Ankara'dan sert tepki

İsrail’in Gazze’de yaşayan Filistinlilere süre vermesinin üzerine Ankara’dan çok sert bir mesaj paylaşıldı.

İsrail'in Gazzelilere süre vermesine Ankara'dan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yaşayan Filistinlilere yönelik “güneye gidin” mesajı vererek süre belirtmesine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur” ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın son kısmında ise, “İsrail'in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze'de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz” denildi.

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